Suspeitos de roubar pedestres e motoristas são presos na Zona Norte

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta segunda-feira (19), dois suspeitos de roubarem pedestres e motoristas entre as estações de trem do Méier e Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. Júnior Ramos da Costa e Luan de Sousa Freitas foram encontrados pelos policiais na linha férrea entre os dois bairros e até arremessaram pedras em direção aos agentes.

As prisões foram realizadas por agentes da 26ª DP (Todos os Santos) depois de receberem denúncias de vítimas que foram roubadas na Avenida Amaro Cavalcanti e na Rua Goiás. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos estavam com pedras utilizadas na prática dos crimes e, no momento da abordagem dos policiais, eles jogaram os objetos nos agentes, reagindo à prisão.

De acordo com as investigações, os criminosos ficavam esperando sinais fecharem e quando os carros paravam, eles arremessavam as pedras nos vidros e roubavam os aparelhos celulares e demais bens existentes no veículo. Depois, eles fugiam da polícia pela linha férrea.

"Recebemos denúncia dando conta que os criminosos estavam atuando novamente naquela localidade e de pronto prosseguimos para o local e conseguimos efetuar a prisão da dupla que arremessou pedras nos policiais. As vitimas dos crimes foram intimadas para reconhecer os criminosos em sede policial. No muro que divide a linha férrea, havia uma pichação informando a palavra 'ladrão', alertando as pessoas que passavam pelo local, da existência de meliantes nas imediações", explicou o delegado Felipe Santoro.



Os criminosos foram autuados pelo crime de resistência qualificada, associação criminosa e lesão corporal qualificada.