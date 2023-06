Polícia prende antigo chefe da milícia de Rio das Pedras

Rio - Dalcemir Pereira Barbosa, antigo chefe e um dos pioneiros da milícia que atua em Rio das Pedras, foi preso na manhã desta terça-feira (20) no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão condenatória pelos crimes de estelionato, parcelamento do solo urbano e organização criminosa.

Segundo a Polícia Civil, em maio de 2008, Dalcemir ordenou que seus comparsas invadissem um terreno, na Estrada de Jacarepaguá, em Rio das Pedras. No dia do fato, sete criminosos ocuparam o local e cortaram várias árvores, devastando uma parte da mata da reserva. O acusado, que na ocasião atuava como presidente de uma cooperativa de transporte alternativo da região, esteve no local, por duas vezes, para ver o andamento do serviço, portando uma arma de fogo.

De acordo com as investigações, Dalcemir e seu irmão, o ex-policial militar Dalmir Pereira Barbosa, que está preso, eram chefes da organização criminosa que atua na região de Rio das Pedras. A dupla detinha controle de diversos outros milicianos, que integravam uma estrutura ordenada para obter vantagens patrimoniais ilícitas em comunidades localizadas nos bairros de Jacarepaguá.

A prisão desta terça-feira (20) foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) após trabalho de monitoramento e cruzamento de dados de inteligência.