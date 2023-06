Desmanche clandestino é interditado e dois receptadores presos em Itaboraí

Rio - A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prendeu dois homens em flagrante e interditou um dos maiores desmanches clandestinos de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira (20). Agentes chegaram ao local, no bairro Bela Vista, após o cruzamento de dados de inteligência com os da mancha criminal envolvendo veículos roubados no município e também em São Gonçalo, na mesma região.

Na ação, os policiais civis encontraram o responsável pelo espaço, Alexandro Damacena dos Santos, e Adriano Kauan Ribeiro, dentro do estabelecimento, que funcionava como um depósito para diversas autopeças de carros roubados ou furtados. No local, havia também um carro modelo Chevrolet Sonic em processo de desmanche.

De acordo com as investigações, o automóvel havia sido roubado no último sábado (17), na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura de São Gonçalo, quando o motorista foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta. As peças de origem ilícita foram apreendidas e os agentes prenderam Alexandro e Adriano, além de terem interditado o desmanche.

As investigações sobre o esquema de venda de autopeças roubadas e receptação de veículos continuam. A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis conta com o apoio da população e recebe denúnciais pelo telefone (21) 2582-7147. O anonimato é garantido.