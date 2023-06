Procurado há dez anos, traficante de Goiás morre em ação em Seropédica

Rio - Um dos traficantes mais procurados de Goiás morreu, nesta terça-feira (20), durante uma operação policial em Seropédica, na Baixada Fluminense. As investigações sobre o paradeiro de Eduardo Gomes da Silva duraram cerca de um mês e o criminoso foi localizado em um sítio do município. A ação pretendia encontrar dois foragidos e foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) e pela Subsecretaria de Inteligência Coordenadoria de Recursos Especiais (SSINTE/Core), em conjunto com a Polícia Civil goiana.

De acordo com a Polícia Civil, Eduardo e o outro procurado estavam foragidos há dez anos, acusados das mortes de dois irmãos policiais civis, em Goiás, em 2012, além de sequestro e tráfico de drogas. Durante as investigações, as polícias fluminense e goiana trocaram informações e conseguiram identificar o sítio onde o criminoso estava escondido. No local, os agentes realizaram um cerco e houve confronto depois que o homem atirou contra as equipes.

Na troca tiros, Eduardo acabou sendo baleado e não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi apreendida uma espingarda calibre 12 e um identidade falsa com sua foto, mas em nome de Roneudo Pereira dos Santos. As investigações continuam para prender o outro foragido. A Draco recebe informações por meio do WhatsApp (21) 97908-4200. O anonimato é garantido.