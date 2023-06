Polícia investiga dois homicídios em Belford Roxo

Rio - Dois homens foram mortos a tiros na tarde desta quarta-feira (21) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os homicídios aconteceram em bairros vizinhos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para duas ocorrências de homicídio nas regiões de Vila Heliópolis e Shangrilá.

De acordo com o comando da unidade, ambos os fatos foram confirmados pelos policiais no momento em que chegaram no locais. Um dos corpos teria sido encontrado na Rua da Miná e o outro na região conhecida como Largo da Baiana.

A PM informou que as vítimas apresentavam sinais de disparos de arma de fogo. A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.