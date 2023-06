Mulher, que teria dito ofensas raciais contra produtora, nega acusações em depoimento

Rio - A servidora pública aposentada Rosangela Zidan, de 68 anos, acusada de racismo pela produtora de uma peça de teatro , prestou depoimento na tarde desta quarta-feira (21) na 14ª DP (Leblon) e negou as acusações. A idosa esteve acompanhada de seu filho, que também foi ouvido. Ambos pretendem entrar com uma queixa por calúnia e difamação contra a produtora.

A denúncia foi realizada por Patrícia Ferreira da Silva Mendes, de 52 anos. Segundo ela, Rosangela teria se estressado porque o nome dela e do filho não estava em uma lista para uma peça realizada neste sábado (17) no Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio. Enquanto aguardava a resolução do problema, a idosa teria dito que pessoas como Patrícia, que é negra, não podiam ter cargo de autoridade e que deveriam ser colocada em um navio e enviadas para a África.

Em seu depoimento, Rosangela confessou que estava nervosa e reclamando da demora, mas negou as acusações e disse que apenas chamou a produtora de chata e citou um palavrão. A idosa afirmou que é servidora pública aposentada do Banco do Brasil, onde trabalhou por 25 anos com atendimento ao público, e que nunca teve nenhum tipo de reclamação sobre sua conduta ou respondeu algum processo.

Rosangela ainda contou que a produção só achou a lista com os nomes dela e do filho após a peça começar e eles tiveram que pagar R$ 30, valor do ingresso com desconto, para entrar. A reserva dos dois tinha sido realizada por uma outra pessoa

A aposentada completou que foi à delegacia antes mesmo de ser intimada, mas que não tem testemunhas que possam corroborar com o que alegou.

Família pretende registrar queixa por calúnia e difamação

Matheus Zidan, que estava com sua mãe no momento das supostas ofensas, também prestou depoimento nesta quarta-feira (21). Ele foi ouvido como testemunha no caso e após a sua oitiva afirmou que a família irá registrar uma queixa por calúnia e difamação contra Patrícia.

O homem, de 27 anos, teria dito para a mãe sobre a produtora as frases "A senhora sabe como é conversar com subalterno. A senhora sabe como é essa gente". Durante sua oitiva, Matheus negou a acusação, disse aos policiais que nunca usou a palavra "subalterno" na vida e que mal sabia seu significado. E se tivesse dito, outras pessoas na bilheteria teriam reagido e criado um tumulto, o que segundo ele não aconteceu.

Matheus contou que deixou sua mãe em frente ao teatro e seguiu para a orla em busca de estacionar o carro. Quando voltou ao estabelecimento, ele alegou que encontrou a mãe nervosa e indignada depois de saber que seus nomes não estavam na lista. O homem ainda afirmou que a produtora estava exaltada e que não demonstrou vontade para resolver o problema.

Ao DIA, Matheus contou que está correndo atrás de imagens e áudios que possam comprovar as alegações dele e da família. A ideia agora é processar Patrícia e entrar com uma queixa por calúnia e difamação.

"De fato, há um episódio de calúnia. Estamos atrás de câmeras e áudios gravados para provar que nada daquilo foi dito. Repudiamos qualquer atitude racista, tampouco calúnia e difamação", disse.

O caso segue sendo investigado pela 14ª DP (Leblon). Segundo a delegada titular Daniela Terra, o teatro já foi oficiado para enviar as imagens do momento quando as supostas ofensas aconteceram. A delegacia deve ter as gravações nesta quinta-feira (22).