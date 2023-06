Polícia prende homem que teria atirado e matado PM durante tentativa de assalto em Nova Iguaçu

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta terça-feira (20), Brendo Renato Teixeira dos Santos, suspeito de atirar e matar o policial militar Marcos Felipe Dias Francisco , de 36 anos, durante uma tentativa de assalto em janeiro deste ano.

Segundo as investigações, o PM foi até a Rua Penha Vilela, no bairro K11, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no dia 17 de janeiro, na garupa de uma motocicleta conduzida por um motoboy, para concluir a venda de um telefone celular anunciado em redes sociais.

Quando trafegavam com a moto em baixa velocidade procurando o endereço, foram surpreendidos por dois homens que surgiram na rua portando uma arma. Quando um dos suspeitos, que seria Brendo, foi revistar a vítima, ele percebeu que ela também estava armada, momento em que entraram em luta corporal, que terminou com Marcos baleado no abdômen.

O PM chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 23 do mesmo mês. Ele havia passado por uma cirurgia de emergência para a remoção da bala e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade.

Contra Brendo foi cumprido um mandado de prisão temporária. Ele aguarda audiência de custódia para saber se sua prisão será mantida ou não. A investigação segue em andamento para encontrar o segundo envolvido no crime.

Marcos era cabo da corporação e lotado no 16º BPM (Olaria). Ele atuava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, mas estava de folga no momento do crime.