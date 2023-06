Polícia indicia grupo de bate-bolas por apologia ao nazismo

Rio - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), indiciou, nesta quinta-feira (22), seis integrantes do grupo de bate-bolas 'Virtual de Madureira' por apologia ao nazismo. Os autores foram flagrados usando roupas com a imagem do líder nazista Adolf Hitler em fevereiro deste ano . O caso foi encaminhado para o Ministério Público do Rio (MPRJ).

As imagens com as fantasias viralizaram no Twitter e até mesmo os fãs do grupo chegaram a criticar determinado comportamento. "A impunidade faz com que coisas absurdas como essa aconteçam", disse uma usuária da rede social. "Passamos por alguns deles e não sabíamos bem o que fazer. A vontade era sair dando voadora", escreveu outra internauta.





Após a repercussão do caso, a Secretaria Municipal de Cultura confirmou que o grupo de bate-bolas estava entre as 432 turmas cadastradas para circular pela cidade . Em nota, a pasta disse repudiar veementemente a alusão feita pelo grupo e afirmou que acompanhará e contribuirá com as investigações da Polícia.

A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj), na época, denunciou o caso e solicitou a investigação dos fatos noticiados pela imprensa. Na denúncia, a instituição destacou que a atitude do grupo fere diretamente a comunidade judaica instalada na cidade do Rio de Janeiro e outras minorias que sofreram com as 'aberrações nazistas' praticadas no continente europeu.