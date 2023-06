Motorista de aplicativo é encontrado morto com marcas de tiros no Caju

Rio - O corpo de um motorista de aplicativo, que estava desaparecido desde a tarde desta quarta-feira (21), foi encontrado dentro de seu próprio carro, que estava com marcas de tiros, nesta quinta-feira (22) no Caju, Zona Portuária do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para a Rua Almirante Mariath, próximo ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO), para uma ocorrência de encontro de cadáver.

No local, os policiais encontraram o corpo de Leandro da Silva Ribeiro, de 41 anos, dentro de seu próprio carro. O homem apresentava marcas de tiros pelo corpo. O veículo também estava danificado pelos disparos.

A perícia foi acionada e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso. O corpo de Leandro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.



Morador da Comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, Leandro desapareceu na tarde desta quarta-feira (21) depois de realizar uma corrida por aplicativo. Familiares e amigos tentaram ligar para o seu celular e não conseguiram. O homem também trabalhava como motorista particular.

Ainda não há informações sobre o seu sepultamento.