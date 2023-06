Secretária ambiental de Mangaratiba dá voz de prisão para pai de Neymar em ação fiscalizadora; veja vídeo

Rio - O pai e empresário do jogador Neymar Jr. recebeu voz de prisão, nesta quinta-feira (22), da secretária do Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, durante uma fiscalização na mansão do jogador no município da Costa Verde do Rio. Em um vídeo, gravado por agentes envolvidos na ação, Neymar da Silva Santos, de 58 anos, aparece gesticulando e bastante nervoso ao conversar com a secretária. Veja o vídeo abaixo.



fotogaleria

Nas imagens, Shayenne solicita ao empresário a licença da intervenção que foi feita em um lago. Neymar Santos, então, questiona o motivo do pedido. Em seguida, diz que tem a licença, mas que não iria apresentar naquele momento. Em um outro trecho do vídeo, já no interior da propriedade, o empresário se altera e pede para a secretária "abaixar a bola". Veja o vídeo: