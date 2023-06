Advogado de idoso suspeito de cometer racismo pede que polícia investigue vítima por injúria

Rio - A defesa do idoso Aloysio Augusto da Costa, de 83 anos, suspeito de cometer injúria racial contra o segurança de um restaurante em Ipanema, na Zona Sul do Rio, apresentou uma petição na 14ª DP (Leblon) pedindo para que a vítima do processo fosse investigada por injúria. De acordo com o documento encaminhado à distrital na quarta-feira (21), ao qual o DIA teve acesso, o advogado do aposentado alega que Lucas Rodrigues Neves xingou o seu cliente de "filho da p*", após o mesmo chamar o rapaz de "neguinho" e dizer que ele estava "favelizando" a calçada.







Ainda de acordo com o documento médico, os problemas de saúde comprometem a "capacidade de julgamento e tomada de decisões referentes aos atos da vida civil". Na petição, a defesa também diz que os vídeos da discussão que circulam nas redes sociais cortam o momento em que Lucas faz o xingamento. "Lucas ofende a honra do requerente de forma intencional e agressiva", diz em um trecho do texto.

Ralph Hage, advogado do segurança do restaurante, informou que a defesa vai responder nos autos do procedimento policial às alegações da defesa do idoso. Hage esclarece que o Código Penal prevê a isenção de pena "àquele que é provocado, de forma reprovável, pelo suposto ofendido". "Em suma, não é a reação do Lucas que a Lei procura punir ou inibir, e sim a do Sr. Aloysio", rebate o advogado de Lucas.

O filho de Aloysio, Bernardo Augusto da Costa, de 43 anos, foi ouvido na 14ª DP (Leblon), na quarta-feira (21). Na oitiva, Bernardo afirmou que, ao ir até o restaurante conversar com o gerente, a fim de entender o motivo da confusão, foi intimidado por pessoas, entre elas funcionários e clientes do restaurante, com ofensas de forma agressiva. Ele disse ainda que precisou se retirar do local para "não ser agredido fisicamente".

Bernardo citou também as condições físicas e mentais do pai. Segundo o filho, Aloysio perdeu a visão total de um olho e enxerga parcialmente do outro, tem dificuldade de caminhar e está em um processo de demência.

Este diagnóstico também foi apresentado pela defesa do aposentado no último dia 14. No laudo, um médico afirma que Aloysio foi diagnosticado preliminarmente com demência e Alzheimer e, por isso, não tem condição para depor.

Ainda de acordo com o documento médico, os problemas de saúde comprometem a "capacidade de julgamento e tomada de decisões referentes aos atos da vida civil".