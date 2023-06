Polícia prende em flagrante 32 pessoas suspeitas de estelionato em Irajá

Rio - Agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam, nesta quinta-feira (22), 32 pessoas suspeitas de aplicarem golpes de empréstimo em aposentados e pensionistas. O grupo foi encontrado em um imóvel alugado em Irajá, na Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações, o grupo realizava fraudes em empréstimos através de um "call center". Os integrantes das quadrilhas ligavam para aposentados e pensionistas para informar uma falsa dívida em seus nomes. Como forma de quitar a quantia, as vítimas pegavam um empréstimo e enviavam o dinheiro para os criminosos.

"Foi um desdobramento de uma denúncia apresentada aqui na delegacia. Os policiais continuaram as investigações e confirmaram que ali estava ocorrendo um laboratório de negociação de dívidas de empréstimo. Contudo, as pessoas ficavam com uma nova dívida para quitar seus consignados", disse o delegado Marco Castro.

De acordo com a Polícia Civil, 21 mulheres e 11 homens foram presos em flagrante. No momento da prisão, havia atendimentos no local para enganar novas vítimas. Os agentes apreenderam 55 computadores que eram usados para os crimes, cadernos com dados das vítimas, contratos e até um manual para explicar aos funcionários sobre como aplicar o golpe.

"A partir da análise desse material, vamos dar uma melhorada para a materialização da denúncia do Ministério Público. Um crime de estelionato qualificado porque as vítimas são idosos e são utilizados meios de comunicação digitais para isso. Também há o crime de organização criminosa porque há uma hierarquia. Ainda temos o contrato de aluguel do imóvel que foi feito no nome de um laranja. Não tem nenhum tipo de licenciamento. Vamos em busca das lideranças desse grupo após a análise do material apreendido", completou o delegado.

Além das prisões, três pessoas que estavam no local foram conduzidas à 27ª DP (Vicente de Carvalho) para prestar declarações como testemunhas, já que não atuavam diretamente na atividade-fim da empresa, trabalhando na limpeza e recepção.

Todos os 32 envolvidos foram autuados em flagrante pelos crimes de organização criminosa e estelionato. A investigação segue em andamento para encontrar os líderes da quadrilha.