Comunidades do Complexo de Israel, na Zona Norte, são alvos de operação da Polícia Militar

Rio - Policiais do 16º BPM (Olaria) realizam uma operação neste sábado (24) nas comunidades Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, em Cordovil e em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, locais dominados pela facção Terceiro Comando Puro (TCP) e dentro do Complexo de Israel. Houve registro de tiros na parte da manhã e cinco suspeitos foram presos até o momento.

A ação é realizada com apoio de agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Segundo a Polícia Militar, agentes do 16º BPM prenderam cinco criminosos na Avenida Antenor Navarro durante uma abordagem. Três rádios comunicadores foram apreendidos na ocasião.

Na comunidade da Cidade Alta, os cães do BAC detectaram cerca de 20 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, em uma construção abandonada. A PM ainda informou que diversas barricadas foram removidas de vários pontos da região.

Os presos e os materiais apreendidos foram apresentados na 22ª DP (Penha).

Na parte da manhã, houve relatos de troca de tiros, segundo o Instituto Fogo Cruzado. As comunidades Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau estão dentro do Complexo de Israel, assim como a região de Vigário Geral e Parada de Lucas. A principal liderança do tráfico no local é o criminoso Álvaro Malaquias, o Peixão.

Complexo de Israel

O Complexo de Israel leva este nome por conta do domínio do Peixão, adepto de símbolos do Estado de Israel, como a Estrela de Davi, e conhecido pela intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana. Segundo investigações, ele expulsa moradores de suas áreas de influência, simplesmente por exercerem religião de matriz africana, determinando a invasão e depredação de centros religiosos dedicados à citada devoção.

O criminoso é considerado foragido da Justiça e tem dez mandados de prisão pendentes, a maioria por tráfico de drogas, homicídio e ocultação de cadáver.

Ainda de acordo com Polícia Civil, a religiosidade de Peixão é tamanha que ele se intitula de Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina "Tropa do Arão". O próprio nome, Complexo de Israel, seria uma referência à terra prometida, de acordo com as investigações.



Outro exemplo da religiosidade de Peixão está nos símbolos usados para marcar seus territórios: a bandeira de Israel e a estrela de Davi. Esses símbolos geralmente estão colocados em pontos altos das comunidades. Um exemplo está na Cidade Alta, onde foi instalada uma estrela de Davi que pode ser vista há mais de 2,5 km de distância.