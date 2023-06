PM reage a tentativa de assalto e é baleado na Vila da Penha

Rio - Um policial militar de folga foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto na madrugada deste sábado (24) na Vila da Penha, Zona Norte do Rio. Dois suspeitos também foram atingidos na ocasião.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da tentativa de assalto. Um carro que passava pela Rua Honório Pimentel foi abordado por criminosos armados em uma moto. Posteriormente, outros suspeitos encostam no carro, também em motos.

Tentativa de assalto termina com PM de folga e dois suspeitos baleados na Vila da Penha.



Segundo a Polícia Militar, o agente estava na região no momento em que os criminosos anunciaram o assalto. O PM presenciou o crime e reagiu. Na ação, o militar foi atingido por disparos, socorrido e encaminhado ao ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. De acordo com a corporação, seu estado de saúde é estável. A identificação do agente não foi revelada.



Dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta, também foram atingidos na troca de tiros. A PM ainda informou que um deles tentou fugir roubando uma segunda moto, porém foi interceptado por equipes do 41° BPM (Irajá). No local, os policiais arrecadaram um simulacro de arma de fogo. A corporação não informou sobre o quadro de saúde deles.

A ocorrência foi apresentada na 27ª DP (Vicente de Carvalho). Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.