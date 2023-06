Confronto entre criminosos e PMs termina com suspeito morto na Zona Norte

Rio - Um suspeito morreu após trocar tiros com policiais militares na tarde deste sábado (24) na Comunidade do Jorge Turco, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio.

A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizavam uma ação na comunidade quando entraram em confronto com criminosos. Um dos suspeitos foi atingido, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.

Uma pistola calibre 9mm foi apreendida na ação. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).