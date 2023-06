Polícia resgata homem que colidiu com Pedra da Gávea após saltar de paraquedas

Rio - Um praticante de base jumping foi resgatado na manhã deste sábado (24) após colidir com a Pedra da Gávea, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. A vítima sofreu diversas lesões e fraturou as pernas.

O resgate foi realizado por policiais civis do Serviço Aeropolicial (SAER), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que realizavam um treinamento na região. Os agentes utilizaram um helicóptero para socorrer o homem, que estava pendurado à beira de um precipício com mais de 100 metros de altura de parede vertical.

Segundo a Polícia Civil, os agentes utilizaram cordas e equipamentos de escalada para o resgate definido como "extremamente difícil". O vento das hélices poderia derrubar o homem. A aeronave tinha que ficar a menos de um metro da vegetação para que os policiais pudessem acessar à vítima.

O homem foi levado para a base do SAER, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e encaminhado para um hospital. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde, mas ele fraturou as pernas e teve diversas escoriações pelo corpo.