Polícia prende suboficial da Marinha que atirou em mulher em São Pedro da Aldeia

Rio - Um suboficial da reserva da Marinha foi preso em flagrante na noite deste sábado (25) após atirar duas vezes contra a mulher em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. Alexander Neves da Invenção irá responder por tentativa de homicídio.

O crime aconteceu dentro da casa onde o casal mora em um condomínio no bairro Fluminense. Informações preliminares apontam que os disparos seriam em direção ao filho de Wania Lúcia Firmino da Silva que teria ofendido o padrasto. A mãe se colocou na frente e foi atingida.

A mulher, de 47 anos, recebeu dois tiros, sendo que um deles teria perfurado seu pulmão. Ela foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro do bairro Morro dos Milagres em estado grave.

Posteriormente, ela foi transferida ao Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. Segundo a direção da unidade, Wania deu entrada com lesão em região abdominal, tórax e na coluna. Ela foi submetida a um tratamento cirúrgico de urgência e segue em estado grave no CTI.

De acordo com a Polícia Militar, uma vizinha policial escutou os disparos e viu o suspeito segurando a arma. Após uma conversa com a agente, o homem se entregou. A PM acionou equipes do 25º BPM (Cabo Frio), que conduziram o militar para a 126ª DP (Cabo Frio). Segundo a corporação, duas pistolas, arma de Airsoft e munições foram apreendidas na ação.

Questionada, a Marinha do Brasil, através do Comando do 1º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento sobre o caso e lamentou o ocorrido. A Força Armanda reiterou o repúdio a quaisquer atos ilegais que atendem contra a vida, a honra e os valores militares.