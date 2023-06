PM procura por criminosos de outros estados em ação na Rocinha

Rio - Uma operação da Polícia Militar procura por criminosos de outros estados na Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul, desde as primeiras horas desta segunda-feira (26). De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), os túneis Rafael Mascarenhas e Zuzu Angel chegaram a ficar interditados por conta da ação, entre às 5h30 e 5h40, no sentido Barra da Tijuca. Por volta das 8h, um morador foi baleado na Rua 1.

De acordo com a PM, equipes foram atacadas a tiros por criminosos, mas não revidaram. Após os disparos, um homem ferido pediu ajuda dos agentes do Bope e foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens de veículos blindados circulando pela Rocinha. Confira abaixo. Segundo a PM, equipes do 23º BPM (Leblon) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também atuam na comunidade para remover barricadas colocadas pelo tráfico de drogas local. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

De acordo com relatos, casas de moradores da parte alta da comunidade estão sem energia elétrica na manhã de hoje, mas ainda não há informações de que a interrupção no fornecimento tem relação com a operação. A Light, concessionária responsável pelo serviço, informou que, devido a ação, "aguarda a normalização para a equipe ir até o local".

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), sete escolas foram impactadas pela operação, afetando 2.177 alunos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também informou que a Clínica da Família Maria do Socorro acionou o protocolo de acesso mais seguro e suspendeu o funcionamento na manhã desta segunda-feira. Já o Centro Municipal de Saúde Rodolpho Perisse mantém o atendimento à população, mas interrompeu as atividades externas, como as visitas domiciliares.

Também nesta segunda-feira, policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizam uma ação na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. As equipes pretendem reprimir a movimentação de criminosos e remover barricadas das vias da região, com apoio de veículos blindados e do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate. Até o momento, não há presos ou apreensões.



Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, dois suspeitos ficaram feridos durante um confronto com PMs, durante uma operação do 14º BPM (Bangu) para coibir práticas criminosas na região. Ainda não há informações sobre os estados de saúde dos baleados. Com eles, as equipes apreenderam duas armas e drogas.

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o 15º BPM (Duque de Caxias) está no Complexo da Mangueirinha, no Parque Centenário. A operação tem o objetivo de coibir roubos de cargas e veículos nos acessos à comunidade, reprimir a atuação do crime organizado e a retirada de barricadas. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.