Polícia prende homem após confronto na Zona Norte

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (26), após entrar em confronto com policiais entre as ruas Barra Grande e Embaú, na Pavuna, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, equipes do 41º BPM (Irajá) faziam patrulhamento na região quando foram atacados.

Ainda de acordo com a PM, após os disparos, os agentes apreenderam uma pistola, munições, carregadores de fuzil, um rádio transmissor e drogas.

A ação também resultou na recuperação de um veículo. O caso foi encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde foi registrada a prisão e apreensão do material.