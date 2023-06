Polícia prende suspeito de agredir e ameaçar ex-mulher após desembarque no Aeroporto Santos Dumont

Rio - Um homem, suspeito de agredir e ameaçar a ex-mulher, foi preso nesta segunda-feira (26) ao desembarcar de um voo no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. Warles Segados de Souza teria afirmado que iria matar a vítima e o atual namorado dela quando chegasse de viagem.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, o homem é investigado em diferentes procedimentos pela especializada.

As investigações apontaram que o suspeito agrediu fisicamente sua ex-companheira em 2022 e, desde então, vem fazendo ameaças sistemáticas contra a vítima. De acordo com os agentes, mesmo estando fora do Estado do Rio, ele vinha cometendo violência psicológica contra a mulher. Inclusive, afirmando que, ao chegar de viagem, iria direto na residência da vítima para matar ela e seu atual namorado.

Warles foi preso ao desembarcar de um voo que tinha como origem a cidade de Porto Velho, em Rondônia. A prisão ocorreu após monitoramento do setor de inteligência da Deam de Belford Roxo.