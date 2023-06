Polícia investiga morte de homem com tiro na cabeça em Senador Camará

Rio - Um homem foi morto com um tiro na cabeça no fim da tarde desta segunda-feira (26) em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. A vítima foi encontrada dentro de um veículo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de baleado na Rua Aurélio de Oliveira. Chegando ao local, a equipe encontrou um homem, ainda sem identificação, no banco traseiro de um carro e com marca de disparo por arma de fogo atrás da cabeça.

Bombeiros do quartel de Guadalupe foram chamados para o local por volta das 17h20 e encontraram a vítima já em óbito.

A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada. Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu.