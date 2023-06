Furto de equipamento causa incêndio próximo à estação de trem na Zona Norte

Rio - O furto de uma caixa de impedância provocou um incêndio em um equipamento nas proximidades da estação de trem Mangueira/Jamelão, na Zona Norte do Rio, no início da manhã desta terça-feira (27). Uma equipe da SuperVia, concessionária que administra o serviço, foi acionada e conseguiu controlar as chamas rapidamente. Não houve feridos e a circulação não chegou a ser afetada.

Segundo a SuperVia, as caixas de impedância são equipamentos blindados que custam cerca de R$ 40 mil, ficam enterrados e abastecem as subestações de energia alimentadoras do transporte ferroviário. Apesar dos riscos de vida por conta do choque elétrico, o equipamento também passou a ser alvo de criminosos e, somente este ano, já foram registrados 104 furtos, ultrapassando o total de 2022, que teve 46.



"A SuperVia lamenta essas situações e pede a colaboração de toda a população, no sentido de ajudar a denunciar caso presencie qualquer tipo de crime. Para fazer a denúncia, o cidadão pode entrar em contato direto com as autoridades policiais, através do telefone 190 ou pelo Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177", disse a concessionária, em nota.