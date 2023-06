Jovem baleado na Rocinha durante operação continua internado

Rio - O morador baleado durante uma operação na Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, permanece internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, nesta terça-feira (27). O jovem Davi Gonçalves de Oliveira, de 18 anos, foi atingido nesta segunda-feira (26), na Rua 1, depois que policiais militares foram atacados a tiros por criminosos da região. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro da vítima é considerado estável.

De acordo com a Polícia Militar, nesta terça-feira, a comunidade conta com policiamento padrão e os moradores voltaram às suas rotinas. Por conta da ação de segunda-feira, casas da parte alta da Rocinha ficaram sem energia elétrica e, segundo a Light, concessionária responsável pelo serviço, somente uma parte foi restabelecida e os trabalhos devem ser retomados hoje, após a autorização das forças de segurança.

Segundo as secretariais municipais de Educação e Saúde, todas as unidades de ensino e saúde da rede municipal da região estão funcionando nomalmente nesta terça-feira. Ontem, 2.177 estudantes ficaram sem aulas por conta do impacto da operação em sete escolas. A Clínica da Família Maria do Socorro chegou a suspender o funcionamento e o Centro Municipal de Saúde Rodolpho Perisse interrompeu as atividades externas, como as visitas domiciliares.

Os túneis Zuzu Angel e Rafael Mascarenhas chegaram a ficar interditados no sentido Barra da Tijuca, por aproximadamento dez minutos, por conta da operação. A ação do 23º BPM (Leblon) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) teve como objetivo localizar criminosos de outros estados escondidos na Rocinha e remover barricadas colocadas nas vias da comunidade pelo tráfico de drogas local. Não houve presos e as equipes apreenderam munições, drogas e uma granada.