Blindado da PM é atingido por tiros durante operação na Cidade Alta; veja o vídeo

Rio - Um policial militar flagrou o momento exato em que criminosos acertaram o blindado onde ele estava durante operação realizada na comunidade Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio, neste sábado (24). A ação terminou com a prisão de cinco suspeitos de pertencerem a facção Terceiro Comando Puro (TCP) , que domina a região integrante do Complexo de Israel.

O vídeo gravado pelo agente mostra o veículo blindado descendo uma rua da comunidade enquanto tiros são direcionados ao carro. A imagem mostra um dos disparos acertando a calçada momentos antes do camburão ser atingido. Com os tiros, o vidro ficou completamente trincado.

Blindado da PM é atingido por tiros durante operação na comunidade Cidade Alta, em Cordovil.#ODia



Crédito: Redes Sociais

"Ali, tá batendo ali ó. Estão tentando acertar a gente aqui. Vai descendo um pouquinho. Tá pegando aqui no carro. Pegou aqui em", narrou o policial.

Ao DIA, o presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), José Ricardo Bandeira, explicou que os veículos blindados da PM são projetados para oferecer proteção aos agentes contra diferentes ameaças, incluindo armas de fogo de diversos calibres e fuzis. Contudo, o 'Caveirão', como o carro é conhecido, não é totalmente invulnerável.

"Armamentos pesados, como os de calibre .50, lançadores de foguetes e outros dispositivos antitanque, têm capacidade de penetrar a blindagem mais resistente. Assim como o uso de dispositivos do tipo coquetel molotov podem incendiar um caveirão como ocorreu recentemente. Criminosos que possuem acesso a armamentos desse tipo podem representar uma ameaça significativa mesmo para veículos blindados", disse Bandeira.

Por esse motivo, o especialista em segurança pública defende que as forças policiais devem adotar táticas de resposta apropriadas, como o planejamento de operações, a coordenação de equipes especializadas e a utilização de técnicas adequadas para neutralizar essas ameaças. Ainda é necessário, segundo Bandeira, uma preocupação com o aspecto psicológico dos policiais que estão dentro desses veículos.

"Para os policiais que enfrentam a situação de estar dentro de um veículo blindado, como um caveirão, enquanto é alvo de ataques, pode ser extremamente estressante e desafiadora. O aspecto psicológico desses eventos deve ser levado em consideração, uma vez que eles estão expostos a um alto nível de estresse, medo e perigo iminente. É fundamental que as instituições policiais estejam atentas ao bem-estar mental e emocional de seus agentes e forneçam suporte adequado para lidar com essas situações traumáticas. Isso pode incluir programas de apoio psicológico após incidentes críticos, acesso a serviços de aconselhamento e psicoterapia, treinamento de resiliência, entre outros", destacou.

Cinco presos na operação

Policiais do 16º BPM (Olaria) realizam uma operação no sábado (24) nas comunidades Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, em Cordovil e em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, locais dominados pela facção TCP e dentro do Complexo de Israel.

A ação foi realizada com apoio de agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Segundo a Polícia Militar, agentes do 16º BPM prenderam cinco criminosos na Avenida Antenor Navarro durante uma abordagem. Três rádios comunicadores foram apreendidos na ocasião.

Na comunidade da Cidade Alta, os cães do BAC detectaram cerca de 20kg de drogas, entre maconha e cocaína, em uma construção abandonada. A PM informou que diversas barricadas foram removidas de vários pontos da região.

Os presos e os materiais apreendidos foram apresentados na 22ª DP (Penha).