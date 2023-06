Polícia prende quatro suspeitos de integrarem quadrilha especializada em roubo de veículos na Baixada

Rio - Quatros suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de veículos foram presos em flagrante nesta terça-feira (27) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, os criminosos se preparavam para assaltar uma casa quando foram detidos.

As prisões aconteceram no bairro Vilar dos Teles e foram realizadas por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE). Com os assaltantes foram apreendidos uma pistola, um simulacro de arma, celulares, além de um veículo com sinal identificador adulterado, usado pelo grupo.

De acordo com as investigações, um dos suspeitos é investigado por envolvimento em quatro roubos, ocorridos em Duque de Caxias e em São João de Meriti.

A ação faz parte da Operação Torniquete, que visa coibir roubo de cargas e de veículos no estado do Rio de Janeiro. As investigações para identificar outros membros do grupo continuam sendo realizadas pela DRFA.