Polícia investiga morte de homem em Barros Filho

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (27) em Barros Filho, na Zona Norte do Rio.

Segundo informações preliminares, a vítima foi sequestrada e assassinada a tiros por criminosos da comunidade Proença Rosa, dominada pelo Comando Vermelho (CV).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 41º BPM (Irajá) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio em Barros Filho. No local, os policiais encontraram o corpo de um homem e isolaram a área para perícia.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.