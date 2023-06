Disque Denúncia pede informações sobre suspeitos da morte de motorista de aplicativo

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz que pede informações para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a identificar e prender os envolvidos na morte de Leones de Oliveira Rodrigues, de 30 anos. O motorista de aplicativo foi encontrado morto na segunda-feira (26), dentro do carro que dirigia, com uma marca de tiro na parte de trás da cabeça, mãos e pés amarrados. O veículo estava em frente a casa da vítima, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com um amigo próximo, que não quis se identificar, o homem teria sido morto após se recusar a dar carona para os criminosos que o abordaram. Ao DIA, ele disse ainda que os responsáveis pela morte da vítima o conheciam. "Se eles não conhecessem o Leones, não teriam deixado o corpo próximo à porta da casa dele", explicou. A informação não foi confirmada pela Polícia Civil.

Leones havia acabado de concluir o curso de bombeiro civil e era pastor, além de trabalhar como motorista de aplicativo, para complementar a renda. Ele deixa um filho de 3 anos. O corpo da vítima será sepultado às 14h30 desta quarta-feira (28) , no Cemitério do Murundu, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. A DHC ouviu familiares e testemunhas vão prestar depoimento. A investigação está em andamento para esclarecer a motivação e os autores do crime.