Governo do Rio transfere mais sete presos para presídio federal fora do Rio; veja vídeo!

Rio - Maisconsiderados de alta periculosidade foram transferidos, nesta quarta-feira (28), do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste, para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Assim como no primeiro dia de transferência , a ação contou com a participação das forças estaduais de segurança, forte aparato militar e três helicópteros da Polícia Militar. Veja o vídeo abaixo.

Na lista de transferência desta quarta-feira estão: Robson Aguiar de Oliveira, vulgo Binho do Engenho; Emerson Brasil, conhecido como Raro; Alex Marques de Melo, o Leo Serrote; Luiz André Ribeiro Fiuza, o Fiuza; Avelino Gonçalves Lima, vulgo Alvinho; Aleksandro Rocha da Silva, o Sam da Caicó; e Anderson Rocha da Silva, o Russão. Somadas, as penas deles ultrapassam 362 anos de condenação.



De acordo com o Governo do Rio, a segunda etapa da transferência desses presos de alta periculosidade foi feita com segurança, sem qualquer intercorrência, e de forma integrada entre as polícias Penal, Militar e Federal. Alguns desses presos participaram de grandes confrontos que levaram medo à nossa população - disse o governador Cláudio Castro, agradecendo a decisão da Justiça e a disponibilidade de vagas oferecida pelo Governo Federal.

Na terça-feira (27), seis presos foram transferidos na megaoperação do Governo do Estado do Rio. No primeiro dia, foram transferidos os seguintes criminosos: Alexandre Jorge do Nascimento, o 'Jason', que é suspeito de matar 40 pessoas na Baixada; Alexandre Silva de Almeida, o 'Solinha', ex-integrante da milícia do Zinho e atua em Campo Grande, na Zona Oeste; André Costa Bastos, o 'Boto', apontado como um dos chefes da milícia na região de Jacarepaguá e Recreio.

Além deles, completam a lista Luís Carlos Moraes de Souza, o 'Monstrão', chefe do tráfico de favelas de Macaé e do Morro do Urubu, com atuação também na Favela das Malvinas e na Nova Holanda; Marcelo de Almeida Farias Sterque, o 'Marcelinho Merendiba', que fugiu de Bangu em janeiro e foi recapturado em abril; e Rodrigo dos Santos, o 'Latrell', ex-integrante da milícia do Zinho, principal braço armado do grupo.

A ação atende a um pedido da gestão Cláudio Castro para retirar 31 criminosos considerados de alta periculosidade, por três anos, do Rio. De acordo com o governo, o pedido de transferência é resultado de investigações que mostraram que esses presos atuam, de dentro das cadeias, para desestabilizar a segurança pública no estado.



Ainda segundo o governo do Rio, desde que a autorização para as transferências foi concedida, um plano de contingência foi iniciado para impedir que haja reações por parte das facções criminosas e milícias.

Conheça o histórico dos sete transferidos desta quarta-feira (28)



Robson Aguiar de Oliveira



Apontado como uma das maiores lideranças de facção criminosa, teria como redutos criminosos comunidades localizadas na cidade de Rio de Janeiro, em especial a Favela do Chapadão em Costa Barros, Zona Norte do Rio. Possui 15 anotações criminais por tráfico de drogas; associação para tráfico de drogas; homicídio qualificado; ocultação de cadáver; roubo majorado; associação criminosa; falsificação de dinheiro; porte, uso e venda de armas de fogo e munições.



Emerson Brasil



Também lidera uma das facções criminosas. Teria como reduto criminoso o Complexo da Pedreira. Tem 42 anotações criminais por tráfico de drogas; associação para tráfico de drogas; roubo; porte ou posse ilegal de arma de fogo e resistência.



Alex Marques de Melo



Dados de inteligência e de investigações policiais o apontam como liderança criminosa de facção, com atuação nas comunidades da Coroa, no bairro do Catumbi; e Fallet/Fogueteiro, em Santa Teresa. Possui 40 anotações criminais por tráfico de drogas; associação para tráfico de drogas; roubo majorado, homicídio; roubo; extorsão, violência doméstica contra a mulher, sequestro e cárcere privado.



Luiz André Ribeiro Fiuza



Considerado uma liderança de facção, teria como redutos criminosos comunidades localizadas na cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, em especial a favela Tira Gosto. Tem 20 anotações criminais provenientes pelos crimes de tráfico de drogas; associação para tráfico de drogas; associação criminosa e homicídio.



Avelino Gonçalves Lima



Apontado como principal liderança de grupo criminoso, no qual detém grande influência. Possui 9 anotações criminais pela prática dos crimes de homicídio, roubo simples e majorado e estupro



Aleksandro Rocha da Silva



Liderança de facção criminosa responsável por comandar o tráfico de drogas no Morro da Covanca e Jordão, no Complexo da Praça Seca. Tem 39 anotações criminais provenientes de associação para tráfico, porte de arma, causar incêndio, tráfico ilícito de drogas, roubo majorado, extorsão e homicídio qualificado.



Anderson Rocha da Silva



Apontado como líder de facção, ele teria como reduto criminoso a comunidade localizada no Morro da Covanca. Possui 17 anotações criminais provenientes de associação para tráfico, crime de dano com grave ameaça, causar incêndio, tráfico ilícito de drogas, cárcere, lesão corporal e homicídio qualificado.