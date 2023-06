Homem é morto durante troca de tiros com a PM no Caju

Rio - Um suspeito, ainda não identificado, morreu durante um confronto com policiais militares, na noite desta quarta-feira (28), no bairro do Caju, na Zona Portuária do Rio. O homem estava em uma motocicleta junto com outro e, de acordo com a Polícia Militar, teria atacado as equipes, após não pararem em uma tentativa de abordagem do 4ºBPM (São Cristóvão).

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam um patrulhamento pelo Caju, quando suspeitaram de dois homens em uma motocicleta. As equipes tentaram abordar a dupla, que atirou e houve troca de tiros. No confronto, um dos ocupantes do veículo foi atingido e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O outro suspeito fugiu. A área foi isolada para perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) acionada.

Ainda de acordo com a PM, o policiamento foi intensificado na região. Segundo relatos nas redes sociais, o homem seria Lucas Oliveira, conhecido como Pescoço, que trabalhava como entregador e estaria na garupa de um mototáxi. "Esse garoto já fez uma entrega para mim de tortas e bolos, em Copacabana, onde eu morava. Lamentável, tristeza", comentou uma pessoa.