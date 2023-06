Polícia Civil investiga morte de jovem na Zona Portuária

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Lucas de Oliveira Mattos, de 22 anos, no bairro do Caju, na Zona Portuária do Rio, na noite desta quarta-feira (28). A Polícia Militar afirma que o jovem atirou contra equipes, após uma tentativa de abordagem, mas relatos nas redes sociais apontam que ele não tinha envolvimento com o crime organizado e estava na garupa de um mototáxi.



De acordo com a PM, o 4º BPM (São Cristóvão) realizava patrulhamento pelo bairro, quando desconfiou de dois homens em uma motocicleta. Na tentativa de abordagem, a dupla atirou contra os policiais e houve confronto. Lucas acabou sendo atingido e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O outro ocupante do veículo fugiu. Os militares isolaram a área para perícia e o policiamento foi intensificado na região.



Segundo relatos, o jovem era conhecido como Pescoço e trabalhava como entregador. Em sua última atualização nas redes sociais, ele aparece pilotando uma moto. "Esse garoto já fez uma entrega para mim de tortas e bolos, em Copacabana, onde eu morava. Lamentável, tristeza", comentou uma pessoa na publicação em que amigos lamentaram a morte. "Justiça! Descanse em paz, meu amigo", "Vivemos um mundo de covardia", "Te amo meu irmão, ficam as lembranças", escreveram.



A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. "Os agentes ouviram testemunhas e os policiais militares envolvidos na ação. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", completou a nota. Lucas deixa uma filha de um ano. Ainda não há informações sobre o horário e o local do sepultamento.