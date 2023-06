Polícia prende líder de quadrilha de venda de veículos roubados e extorsão

Rio - A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prendeu, nesta quarta-feira (28), o líder de uma quadrilha de venda de automóveis clonados e extorsão, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Rafael Rosa Alier, conhecido como Rato, é apontado como um dos maiores receptadores e revendedores de carros de alto padrão adulterados e vinha se escondendo na comunidade da Chatuba, em Mesquita, na mesma região.



Os agentes chegaram ao criminoso após a prisão de três integrantes da quadrilha, em 16 de junho, em Nova Iguaçu , também na Baixada Fluminense, dentro de um carro roubado e adulterado. As investigações apontaram que o grupo vendia veículos roubados por bandidos do Comando Vermelho em diversas áreas da Região Metropolitana do Rio. A quadrilha vendia os veículos por valores pouco abaixo dos praticados pelo mercado e parcelados. No momento da cobrança, eles extorquiam as vítimas com ameaçavas de morte.