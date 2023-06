Tiroteio assusta moradores do Jacarezinho e fecha unidades de saúde

Rio - Um tiroteio no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, assustou moradores, no início da tarde desta quinta-feira (29). De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos começaram a ser ouvidos na comunidade por volta das 12h50. Por conta dos tiros, o Centro Municipal de Saúde Renato Rocco e a Clínica da Família Anthidio Dias da Silveira acionaram o protocolo de acesso mais seguro e interromperam o funcionamento. Até o momento, não há registro de feridos.

De acordo com a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) realizaram uma ação na estação de trem do Jacarezinho e durante um patrulhamento na localidade do Azul, foram atacados a tiros. Não houve prisões ou apreensões e o policiamento foi reforçado. Já na região conhecida como Feirinha, o Batalhão de Ações com Cães (BAC), com auxílio de cães farejadores, apreendeu duas armas de fogo, drogas e rádios comunicadores.

Com o auxílio dos cães policiais Hulk, Sparta, Kitana e Naomi, equipes do #BAC encontraram um esconderijo de drogas na Comunidade do Jacarezinho, nesta quinta-feira (29/6).

Dois revólveres e três rádios comunicadores também foram apreendidos na ação.

Ocorrência na 25ª DP. pic.twitter.com/17gwUkq79J — @pmerj (@PMERJ) June 29, 2023

Nas redes sociais, moradores da comunidade se queixaram da violência na região. "Jacarezinho está tenso", comentou uma pessoa. "Comunidade do Jacarezinho em clima de guerra!", disse outro. "Jacarezinho quer paz", pediu mais um. Apesar do tiroteio, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as escolas da rede municipal de ensino atendem presencialmente na tarde desta quinta-feira.