Seap recaptura homem que usou nome falso para ser atendido em hospital depois de ser baleado

Rio - Policiais da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) prenderam, nesta terça-feira (27), um suspeito de tráfico de drogas foragido desde maio deste ano. Martinho Lutero da Conceição foi encontrado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, após ser baleado em um confronto com policiais militares. O homem usou um nome falso para ser atendido na unidade.

De acordo com a Seap, os agentes receberam uma denúncia indicando que Lutero estava em uma unidade hospitalar e, com o apoio do setor de recapturas da secretaria, fizeram diversas buscas à procura do evadido.

O criminoso deu entrada no hospital usando o nome Saulo, após ser baleado em um confronto com policiais do 14º BPM (Bangu). Ele ficou preso sob custódia no Salgado Filho e, no final da noite, foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso) e, posteriormente, à prisão.

Segundo informações obtidas pela Seap, Martinho era da comunidade do Jardim Novo, na Zona Oeste do Rio, e controlava os pontos de venda de drogas na região.

Lutero passou pelo sistema penitenciário fluminense entre os anos de 2015 e 2023. Ele estava na Penitenciária Lemos de Brito desde 19 de maio deste ano, quando não retornou do benefício de visita aos familiares, autorizado pela Vara de Execuções Penais.

O preso é irmão de Lucas Apostólico da Conceição, também conhecido como Índio do Jardim Novo, foragido do Complexo de Gericinó desde janeiro.