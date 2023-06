Polícia prende homem por matar companheira grávida a facadas em Vargem Pequena

Rio - Um homem foi preso em flagrante por feminicídio, nesta quinta-feira (29), após matar a companheira grávida a facadas, dentro da casa do casal, na Rua Mazzaropi, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio. Jackson dos Santos Fernandes, de 29 anos, tentou fugir com um dos filhos que tinha com Ana Clarice Graça da Silva, de 23 anos, mas foi encontrado por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) em um shopping de Del Castilho, na Zona Norte.



A DHC foi acionada pelo 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e, durante as diligências, descobriu que Jackson foi visto no início da tarde deixando a residência em que morava com a vítima, com os filhos, um menino de 3 anos e uma menina de 1, e deixou a mais nova com uma vizinha. Em seguida, foi embora com o mais velho. Segundo testemunhas, ele e Ana Clarice tiveram uma discussão na noite de quarta-feira (28), que teria levado à agressões físicas, e a briga continuou no dia seguinte.



Os agentes o encontraram no Shopping Nova América, com o filho de 3 anos, e ele não resistiu à prisão. Em depoimento, Jackson confessou o crime e disse que a discussão começou porque desconfiou que Ana Clarice abortou o filho que esperava. Ele alegou que esfaqueou a companheira depois que ela havia empunhado uma faca e o atacado, e ele a desarmou e a atingiu no pescoço. O preso será encaminhado para o sistema prisional, onde vai ficar a disposição da Justiça.