Após confronto e morte de morador, Jacarezinho volta à rotina

Na manhã desta sexta-feira, o Centro Municipal de Saúde Renato Rocco e a Clínica da Família Anthidio Dias da Silveira mantêm o atendimento à população, mas suspenderam as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as escolas da rede na região do Jacarezinho atendem normalmente.

A comunidade conta com a presença constante de policiais militares, desde que foi ocupada pelo programa Cidade Integrada, em janeiro de 2022. Ontem, equipes do Batalhão de Choque (BPChq) e do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) realizaram uma ação na estação ferroviária da comunidade e, em uma localidade conhecida como Azul, houve confronto. Após a troca de tiros, Matheus foi encontrado ferido e foi socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma viela com poças de sangue no interior da comunidade. "Isso é uma covardia que fizeram! O garoto não teve nem chance", disse a pessoa que filmou a situação. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Também no Jacarezinho, dessa vez na região conhecida como Feirinha, o Batalhão de Ações com Cães (BAC), com auxílio de cães farejadores, apreendeu duas armas de fogo, drogas e rádios comunicadores.