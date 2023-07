PM e outros dois são presos por ameaçar homem em Parada de Lucas

Rio - Um policial militar e outros dois suspeitos foram presos por ameaça, neste domingo (2), em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. Equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas para auxiliar um motorista que passava pela Rua Álvaro de Macedo e realizaram a abordagem do veículo, onde encontraram os homens intimidando a vítima.

Na abordagem, os agentes constataram que um dos suspeitos era um PM, que foi preso, junto com os outros dois homens. Com eles, foram apreendidos um revólver e munições e a ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina). O agente foi transferido para a Unidade Prisional da Polícia Militar, no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Em nota, a PM informou que a Corregedoria acompanha o caso. "Cabe ressaltar que o comando da corporação não compactua com possíveis desvios de conduta praticados por seus integrantes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", informou a Polícia Militar, em nota.