Morre homem que teria atirado em travesti dentro de motel no Cachambi

Rio - Um dos homens baleados na noite de sábado (1º) em um motel no Cachambi , na Zona Norte do Rio, não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia do ocorrido. Ernesto do Couto Miranda teria atirado contra Gustavo Gomes, que seria travesti, e depois tentado se matar.

Informações preliminares apontam que o suspeito levou a vítima para o Love Land Hotel, atirou duas vezes contra Gustavo e depois disparou contra si mesmo. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte.

Segundo informado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta segunda-feira (3), Ernesto não resistiu aos ferimentos. Já Gustavo tem quadro de saúde estável.

Os homens foram encontrados baleados por policiais militares que foram acionados para o motel, localizado na Rua Miguel Ângelo, para verificarem uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

O caso está sendo investigado pela 23ª DP (Méier). De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento. Os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos e aguardam o resultado da perícia. Caso a suspeita se confirme, pode haver a extinção da punibilidade por causa da morte do suspeito.