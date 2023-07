Polícia procura suspeitos que hackearam perfil do menino Gui e aplicaram golpes financeiros

De acordo com a Civil, o caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhado à 50ª DP (Itaguaí), que deu prosseguimento à investigação. As diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

Ao DIA, o delegado Marcos Santana Gomes informou que até o momento não há informações sobre a localização e identificação dos suspeitos. Contudo, as investigações continuam para conseguir saber quem são os criminosos.

A denúncia foi realizada por Tayane neste sábado (1º). Até esta segunda-feira (3), a mãe de Guilherme ainda não conseguiu acesso ao seu WhatsApp e ao perfil do filho no Instagram.

"Os criminosos mudaram o PIN e o e-mail cadastrado. Com isso não consigo completar minha entrada com meu número de telefone. Foi tão sério que eles fizeram a portabilidade da minha operadora para outra operadora sem que eu tivesse conhecimento, sendo que pra mudar um simples plano dentro da própria operadora é necessário meu reconhecimento facial, documentos e ir presencialmente à loja. Agora eu pergunto: como os criminosos conseguiram fazer isso tudo lá de São Paulo? Indignada meu Brasil!", escreveu em seu perfil no Instagram.

Relembre a história de Gui

Guilherme Gandra Moura, o menino Gui, recebeu alta na tarde da última terça-feira (27) em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A família, emocionada, acompanhou a saída do menino. No dia 21, o vídeo do reencontro da mãe com o filho após ele passar 16 dias em coma viralizou nas redes sociais.

O menino, que é torcedor do Vasco e fã da Polícia Rodoviária Federal (PRF), deixou o hospital com a camisa do time do coração - presente do jogador Gabriel Pec - e recebeu a visita dos agentes. Na ida para casa, Gui contou com a escolta da PRF, que pelo caminho celebrou a alta tocando as buzinas. Ao chegar em casa, ele foi recebido por amigos e familiares com cartazes e mensagens de carinho.

A criança estava internada para tratar de uma pneumonia. Ele nasceu com epidermólise bolhosa distrófica, também conhecida como a 'doença da borboleta', que é uma condição genética rara que provoca a formação de bolhas na pele ao mínimo atrito ou trauma e se manifesta já no nascimento.