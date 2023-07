Suspeito de matar policial militar em fevereiro do ano passado é preso em Itaboraí

Rio - Policiais do 35º BPM (Itaboraí) prenderam, na noite desta segunda-feira (3),, mais conhecido como, apontado como principal suspeito de envolvimento na morte do policial militar Fábio Souza de Lima, de 43 anos . O criminoso era considerado foragido da Justiça do Rio e foi localizado no bairro Vila Brasil, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), "Donguinha" participou do ataque a tiros contra um bar, no dia 3 de fevereiro do ano passado, no bairro Novo Horizonte, também em Itaboraí. Na ocasião, o segundo sargento da PM Fábio Souza foi baleado na cabeça e ficou 12 dias internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Ele não resistiu e morreu na unidade de saúde.No mesmo ataque que o PM foi baleado, outras três pessoas morreram . Dois deles foram identificados como Maycon Fernandes, que tinha uma passagem pela polícia, e Valdeci Oliveira, que não tinha anotações criminais. O terceiro, não identificado, foi encontrado baleado dentro de um carro parado nas proximidades do bar. Ele foi levado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Lima Júnior (HDLJ), mas não resistiu e também morreu.O policial era lotado no 12º BPM (Niterói) e estava na corporação desde novembro de 2002. Fábio era casado e deixou dois filhos"Donguinha" foi levado à DHNSG e, posteriormente, encaminhado ao sistema penitenciário.Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se o inquérito sobre o ataque em Itaboraí foi concluído. Na época, a especializada investigava se o crime teria acontecido por causa de uma disputa entre milicianos da região.