Ação da Core e Bope provoca clima de tensão no Complexo da Maré

Rio - Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, foram acordados por tiros, na madrugada desta terça-feira (4). O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, realizam uma operação na comunidade, para localizar criminosos envolvidos em roubos de veículos. De acordo com as plataformas Fogo Cruzado e Onde Tem Tiroteio (OTT), houve registro de disparos às 5h57 na Vila do João e às 6h30 na Vila do Pinheiro.

Segundo relatos, além da Vilas do João e do Pinheiro, os agentes fizeram um cerco nas localidades conhecidas como Palace, Salsa e Baixa do Sapateiro e, ao menos três veículos blindados e um helicóptero estariam circulando pela região. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver um caveirão tentando ultrapassar uma barricada para acessar a comunidade e um helicóptero fazendo voos rasantes. "Vai cair a casa", comenta a pessoa que grava. Confira abaixo.



OPERAÇÃO SEGUE FIRME NA MARÉ



ÁGUIA BAIXINHO



Helicóptero blindado dando voos rasantes entre a Vila do João e Vila do Pinheiro.

2 caveirões estão agora na principal da Vila.



Uma mulher foi baleada na porta de casa.#MaréNaoVive pic.twitter.com/zEh6UCn4zj — Maré "Não Vive" (@MareNaoVive) July 4, 2023

#ATENÇÃO MORADOR



Caveirão entre a Vila do João, Vila do Pinheiro e Baixa, até tiros já foram disparados.

Informações que é uma megaoperação.

Muito cuidado para quem for sair e avisem aos amigos e familiares de vocês.#MaréNaoVive pic.twitter.com/eDbfzNYcgr — Maré "Não Vive" (@MareNaoVive) July 4, 2023

Atividade Redobrada Favela, se tiver de sair, aguarda um pouco mais. Não se arrisquem.#marevive pic.twitter.com/7EnkHjrE5l — Maré Vive (@MareVive) July 4, 2023

Até o momento, não há registro de feridos, prisões ou apreensões. A Secretaria Municipal de Educação informou que 22 escolas da região foram impactadas, afetando 7.921 alunos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as clínicas da Família Augusto Boal e Adib Jatene acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento na manhã desta terça-feira.

Ação na Maré terminou com morte de Playboy da Curicica





Na última quinta-feira (29), a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e a Core pretendiam cumprir uma mandado de prisão contra Leandro Xavier da Silva, o Playboy da Curicica. O miliciano estava escondido em um bunker do tráfico de drogas, na Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, sob proteção do Terceiro Comando Puro (TCP), e resistiu à prisão, trocando tiros com os policiais. No confronto, Playboy e um segurança acabaram baleados e chegaram a ser socorridos para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, mas nenhum dos dois resistiu aos ferimentos.



Playboy da Curicica era alvo de investigações desde o ano passado , por homicídio qualificado, roubo, extorsão, tortura, receptação, formação de milícia e organização criminosa. A localização do miliciano foi resultado de um intenso trabalho de monitoramento e levantamento de informações, que levou cerca de dois meses. Em agosto de 2022, a Draco, junto com policiais da 41ª DP (Tanque), chegou a prender o miliciano, mas ele foi colocado em liberdade no mês seguinte e assumiu o controle da milícia.