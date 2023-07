Moradores do Complexo da Maré afirmam que tiveram carros destruídos em operação

Rio - Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, usaram as redes sociais para denunciar que tiveram seus carros destruídos durante a operação desta terça-feira (4). A Polícia Militar e a Polícia Civil atuam na comunidade desde o fim da madrugada de hoje, para prender criminosos envolvidos em roubos de veículos. Houve confronto na Vila do João e na Vila do Pinheiro e, até o momento, uma mulher foi baleada e cinco criminosos foram presos.

Em um dos vídeos compartilhados, um homem acusa os policiais de terem danificado seu veículo, que ainda está sendo pago. "(Estou) pagando o carro, ainda. Para quem vem do pouco, não pode ter nada na vida, que eles quebram, mesmo. Acham que todo mundo que mora na favela é bandido, ninguém é trabalhador não", lamenta o morador, que mostra os vidros quebrados. Já outras imagens mostram mais um carro com as janelas destruídas e a pessoa que grava ironiza a situação. "Está bonitinho", diz. Confira abaixo.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/hpX0GMW7Gz — Jornal O Dia (@jornalodia) July 4, 2023

Crédito: Reprodução/Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/5zEmVpxdZa — Jornal O Dia (@jornalodia) July 4, 2023

Procurada, a Polícia Militar informou que as ações são "pautadas por informações de inteligência e planejamento prévio, sempre atreladas ao previsto na legislação em vigor". A nota diz ainda que "os fatos relatados devem ser registrados oficialmente em delegacia, sendo assim submetidos a procedimento investigativo pertinente". A corporação destaca que a ouvidoria está a disposição dos cidadãos para registro e apuração dos casos, através do telefone (21) 2334-6045 ou e-mail : ouvidoria_controladoria@pmerj.rj.gov.br. O anonimato é garantido.

Por conta da operação, 22 escolas da região foram impactadas, afetando 7.921 alunos, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que as clínicas da Família Adib Jatene, Augusto Boal e Jeremias Moraes da Silva, além do Centro Municipal de Saúde Vila do João acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento.

Ação apreende carros de luxo e com placa de facção criminosa

A operação conseguiu recuperar, até o momento, 15 automóveis roubados, entre eles um Porsche Cayenne, que estava dentro de um condomínio na Vila do Pinheiro, e um BMW X3. A maior parte dos veículos encontrados são do tipo SUV e um deles, do modelo Hyundai Creta, tinha a placa "TCPMARE", em referência ao Terceiro Comando Puro, facção que controla a região. Confira abaixo.



A ação, que conta com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Grupamento Aeromóvel (GAM), do 22º BPM (Bonsucesso) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), ainda prendeu cinco suspeitos e apreendeu dois fuzis, três pistolas, duas granadas, um carregador de munições duplo, rádios comunicadores, quatro mil pinos de cocaína, 498 tabletes de maconha e outras drogas. As equipes também localizaram uma estufa para o cultivo de maconha, com diversos pés da erva.

Segundo relatos, uma mulher, que estaria grávida, foi atingida na Rua Teixeira de Castro, em Bonsucesso, por uma bala perdida que teria partido do tiroteio na Maré. De acordo com a PM, a vítima, não identificada, foi baleada no braço e socorrida pelo próprio marido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde foi medicada e liberada. O casal foi encaminhado pelo 16º BPM (Olaria) para a 22ª DP, para registrar o caso.