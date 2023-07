Polícia prende suspeito de feminicídio ocorrido no mês de maio em Padre Miguel

Rio - Ruan Dantes, suspeito de matar a mulher a tiro em Padre Miguel no mês de maio , foi preso nesta terça-feira (4) em um motel de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem chegou a alegar aos policiais que a vítima tinha sido atingida por uma bala perdida.

Segundo a Polícia Civil, as investigações realizadas pela 34ª DP (Bangu) identificaram que Anna Beatriz Nogueira, de 22 anos, foi morta com o uso de um revólver. O tiro que atingiu a mulher entrou pelo seu abdômen e saiu pelas nádegas.

De acordo com a instituição, Ruan acionou a Polícia Militar no dia do ocorrido e alegou que ela teria sido vítima de uma bala perdida. Nesta terça-feira (4), ele mudou a versão em seu depoimento e disse que comprou a arma de traficantes para poder proteger a família. Contudo, a investigação conseguiu identificar que o homem tinha um comportamento inadequado com a arma, assumindo um dolo eventual, ou seja, um risco de produzir um certo resultado.

Anna Beatriz foi baleada no dia 3 de maio, socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A mulher passou por cirurgias na unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois.

A vítima deixou uma filha de 6 meses, fruto do relacionamento com Ruan. O criminoso, que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, ficou à disposição da Justiça para audiência de custódia.