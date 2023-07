Polícia indicia homem que foi flagrado agredindo vizinho no Leblon

Rio - A Polícia Civil indiciou, na última quinta-feira (29), Yuri Wilson Sodré pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano contra Thiago Destefani Cosseti. O homem foi flagrado agredindo o vizinho depois de uma discussão, em janeiro deste ano, no Leblon, na Zona Sul do Rio.

Uma câmera de segurança gravou as agressões. As imagens mostram o momento em que Yuri discute com o vizinho que está dentro de um carro. O indiciado chama Thiago para fora do veículo e arma uma posição de luta.

A vítima aparece tentando conversar no começo do vídeo. Uma mulher, que estava no carro junto com Thiago, tenta acalmar os ânimos. Yuri desfere um soco no vizinho, que revida, dando início a uma briga no meio da rua. Em seguida, Thiago cai por cima da moto de Yuri e é agredido com diversos socos, mesmo caído.



O caso aconteceu no dia 17 de janeiro deste ano e foi investigado pela 14ª DP (Leblon). Ambos os envolvidos foram ouvidos na delegacia. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) que decidirá se apresenta uma denúncia contra o indiciado ou não.