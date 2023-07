Suspeito morre após ser baleado em troca de tiros com PMs em Realengo

Rio - Um suspeito morreu depois de ser baleado em um confronto com policiais militares na tarde desta terça-feira (4) no Batan, em Realengo, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) realizavam um patrulhamento pela região e, durante uma tentativa de abordagem a um homem em atitude suspeita, foram atacados a tiros por criminosos, o que gerou um confronto.

Após o fim do conflito, os policiais encontraram um suspeito ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma pistola calibre 9mm foi apreendida na ação. A ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo).