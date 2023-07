Mecânico está preso injustamente em São Gonçalo após ser confundido com homem que furtou égua

Rio - Um mecânico está preso injustamente há 20 dias no Presídio ISAP Tiago Teles de Castro Domingues, no Complexo Penitenciário de Guaxindiba, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, depois de ser confundido com um homem que tem o mesmo nome que ele. A Justiça de Pernambuco expediu um alvará de soltura contra ele nesta terça-feira (4), mas ainda não houve a liberação.

Manoel Messias da Silva, de 58 anos, morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi detido no dia 15 de junho por agentes da 58ª DP (Posse) em uma ação para cumprir um mandado de prisão com o seu nome. Contudo, o homem foi preso erroneamente por ser homônimo de um acusado de furtar uma égua em um sítio na cidade de Sairé, em Pernambuco, no ano de 1999.

O documento da Polícia Civil de Pernambuco mostra o acusado com filiação diferente do mecânico. Com o nome dos pais diferentes foi possível comprovar a inocência de Manoel com o crime.

Nesta terça-feira (4), o Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco (TJPE) julgou um habeas corpus protocolado pela defesa do mecânico que pedia a sua soltura com a justificativa do cliente não ser o homem acusado. Após identificar que houve um erro, o TJPE expediu o seu alvará de soltura.

Porém, questões burocráticas impediram a saída de Manoel da cadeia nesta quarta-feira (5). Segundo o advogado Hamilton Arcênio da Conceição, o documento ainda não chegou no presídio onde o mecânico está detido.

"O juiz de Pernambuco mandou um alvará pro Rio para o poder Judiciário. Eles estão tentando localizar onde está esse alvará. Eu falei com eles e falaram que mandaram para a Polinter. Está uma burocracia danada. Vamos ver se conseguimos vencer isso aí para poder soltar ele", disse.

Questionados sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) ainda não responderam sobre a soltura de Manoel. O espaço está aberto para manifestação.