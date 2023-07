Jovem é atingido por tiro de chumbinho dentro de condomínio na Zona Oeste

Rio - A Polícia Civil vai investigar o caso de um menino de 16 anos que foi atingido por um tiro de chumbinho na área de lazer de um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A situação aconteceu na noite de terça-feira (4), e foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca) por meio da Delegacia Online.



Segundo a distrital, os investigadores já solicitaram que a vítima, junto com seu responsável, compareça à delegacia para fornecer mais dados para dar andamento à investigação. Imagens das câmeras de segurança também podem ser solicitadas pela 16ª DP para ajudar no esclarecimento do caso.



Conforme publicado no site do G1, o rapaz foi levado para um hospital e, na unidade, foi informado que o ferimento se tratava de um tiro de chumbinho. A vítima recebeu alta e passa bem.