Polícia abre investigação para apurar tentativa de homicídio de um bebê em Maricá

Rio - A Polícia Civil investiga uma suposta tentativa de homicídio de um bebê, de 6 meses, em Maricá, Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu nesta quarta-feira (5) e tem como suspeito o pai da criança, que não reconhece a paternidade. Um exame de corpo de delito foi realizado para comprovar um suposto envenenamento.

Em depoimento, a mãe do bebê contou aos policiais da 82ª DP (Maricá) que teve um relacionamento curto com o homem, engravidou, mas o pai diz que o filho não é dele. De acordo com o delegado Rafael Barcia, a mulher vem sendo ameaçada pelo suspeito depois de entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade com objetivo de comprovar o vínculo entre os dois.

"Ontem, ele foi na casa dela dizendo que queria conhecer a criança. Em um momento de distração dela, ela viu que ele estava escondendo um frasco na mão e na boca da criança tinha um líquido com cheiro forte. A criança começou a passar mal. Ele fugiu. Ela levou ele pro posto de saúde e posteriormente foi transferido para o hospital", contou o delegado.

O bebê deu entrada no Hospital Municipal Conde Modesto Leal onde passou por uma lavagem gástrica, ficou em observação e recebeu alta ainda nesta quarta-feira (5).

Segundo o delegado, ainda não há como comprovar que a criança foi vítima de tentativa de homicídio por envenenamento. Um exame de corpo de delito foi realizado, mas o laudo ainda não foi divulgado. O pai da criança ainda não foi encontrado para prestar depoimento.