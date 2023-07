Polícia investiga agressão de PM contra flamenguista dentro do Maracanã; veja vídeo

Rio - Um torcedor do Flamengo foi agredido por um policial militar enquanto comemorava a vitória do time dentro do Estádio do Maracanã, Zona Norte do Rio, na noite de quarta-feira (5). Jonathan Melo publicou nas suas redes sociais um relato de indignação e um vídeo que mostra o momento da agressão. A Polícia Militar instaurou um procedimento apuratório para avaliar o caso. Veja o vídeo abaixo.



Nas imagens, o torcedor aparece enrolado em uma bandeira do clube, dançando e comemorando a vitória do Flamengo contra o Athletico-PR por 2 a 1. Momentos depois, dois homens com a blusa do Flamengo passam correndo próximo a Jonathan. Na sequência, dois PMs abordam o torcedor, que imediatamente levanta os braços. Um dos agentes o agride com dois golpes de cassetete no braço e na perna. Veja imagens:

Boa Tarde Galera , Me chamo Jonathan Melo e vim aqui pedir o apelo de todos Pará compartilhar essa covardia que sofri ontem No Estádio Mário Filho mais conhecido como *Maracanã* Ontem fui prestigiar a partida de Flamengo X Atlético e fui Agredido por Um policial militar do ( BEp pic.twitter.com/CAnhZijGoG — DOTA (@DotaRiio) July 6, 2023

Segundo o flamenguista, a agressão aconteceu sem que ele tivesse feito nada. "Fui ao estádio como faço sempre para assistir ao jogo e me divertir, mas infelizmente sofri essa covardia. Sou trabalhador e pai, não vândalo e nem vagabundo. Por favor, mais respeito com o torcedor. Conheço meus direitos e sei que não mereço isso", escreveu ele na sua rede social.



Jonathan também se mostrou aliviado pelo fato do filho, que tem o costume de acompanhá-lo nos jogos, não ter presenciado o ocorrido. "Sempre vou com meu filho e graças a Deus ele não estava comigo. Esse abuso de poder tem que acabar. Não sou o primeiro e nem serei o último", disse.



Além de abrir um procedimento apuratório, a Polícia Militar também afirmou que a corporação "não tolera possíveis cometimentos de abusos por parte dos seus policiais".