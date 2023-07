Operação da PM provoca intenso tiroteio em Manguinhos

Rio - Uma operação da Polícia Militar provocou um intenso confronto na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. De acordo com as plataformas Fogo Cruzado e Onde Tem Tiroteio, a troca de tiros teve início por volta das 5h30, nas localidades conhecidas como Mandela, Coréia e na Estrada de Manguinhos. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atua na região para prender criminosos e coibir roubos de carga e veículos. Até o momento, um policial militar ficou ferido.

Segundo a PM, equipes foram atacadas a tiros e, durante o confronto, um agente foi baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Bonsucesso e seu quadro de saúde é considerado estável. Nas redes sociais, passageiros relataram que o tiroteio afetou o serviço de trens, ainda na madrugada. Segundo a SuperVia, concessionária responsável pelo serviço, alguns trens do ramal Saracuruna tiveram que aguardar ordem de circulação, entre 5h45 e 5h55, mas a operação já foi normalizada.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por conta da operação, a Clínica da Família Victor Valla acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta sexta-feira.

Moradores da comunidade compartilharam imagens da ação e se queixaram da violência na região. Confira abaixo. "Estava até estranhando que essa semana não teve operação. Pior que começa cedo, na hora das pessoas irem trabalhar e estudar. Manguinhos toda semana tem operação, quem sofre é o trabalhador que tem que sair no meio da bala", desabafou uma pessoa. Até o momento, não há registro de prisões e apreensões na ação.

Também nesta sexta-feira, policiais militares do 14º BPM (Bangu) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) realizam uma ação na Vila Kennedy, na Zona Norte. Na Baixada Fluminense, o 39º BPM (Belford Roxo) e o 3º Comando de Policiamento de Área (3CPA) atuam no Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo. Já equipes do 15º BPM (Duque de Caxias), com apoio do 20º BPM (Mesquita) e do 24º (Queimados) estão no Complexo do Badu, em Duque de Caxias. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões nas ações.