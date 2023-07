Quadrilha de 57 suspeitos de aplicar golpe em aposentados e pensionistas é presa no Centro do Rio

Rio - Agentes da 30ª DP (Marechal Hermes) prenderam 57 pessoas em flagrante, nesta sexta-feira (7), após localizarem um escritório de falsos empréstimos e falsa cessão de crédito, no Centro do Rio. As vítimas eram aposentados e pensionistas de diversos estados do país.

Segundo a Polícia Civil, os policiais se depararam com um andar inteiro do prédio comercial, localizado na Rua da Quitanda, ocupado por integrantes da quadrilha. Todos os suspeitos estavam sentados a mesas, usando computadores e fones de ouvidos, captando documentos e imagens das vítimas.

As investigações apontaram que o objetivo do grupo era realizar contratos, empréstimos ou transferências bancárias, a fim de obter indevida vantagem econômica em prejuízo alheio.

De acordo com os agentes, o potencial financeiro da empresa chamou a atenção. Prêmios mensais eram oferecidos à equipe, como passeios de lancha ou para sítios e hotéis, além de eletrodomésticos e dinheiro.

No local, os agentes encontraram uma máquina de contar cédulas.